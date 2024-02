Polizia di Stato – Isernia: Si è insediato il nuovo Questore Della Cioppa

Lunedì 19 febbraio si è insediato il nuovo Questore di Isernia Davide Della Cioppa,

proveniente dalla Questura di Avellino, dove dal 2021 ricopriva l’incarico di Vicario.

Dopo aver reso gli onori ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di un omaggio

floreale al Cippo Commemorativo antistante la Questura, il dott. Della Cioppa ha voluto

incontrare i Dirigenti degli Uffici della Questura e delle Specialità della Polizia della

provincia pentra e tutto il personale.

Dopo la visita a Palazzo San Francesco dove ha incontrato il Sindaco Piero Castrataro,

in Questura ha ricevuto i rappresentanti locali degli organi di stampa.

Di 55 anni, sposato con 4 figli, laureato in Giurisprudenza e in Scienze delle Pubbliche

Amministrazioni, il nuovo Questore di Isernia vanta numerosi anni di esperienza in territori

ad alta densità criminale e con storiche criticità socio ambientali.

Al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso l’Istituto

Superiore di Polizia di Roma, nel 1992 fu assegnato alla Questura di Torino, dove rimase

fino ad inizio 1997, quando è stato assegnato alla Questura di Caserta, dapprima alla

Divisione Polizia Amministrativa e successivamente, dal luglio 1998, come Dirigente del

Posto Operativo di Casapesenna, presidio anticamorra instituito nel 1995 dal Capo della

Polizia per dare un maggiore impulso alla lotta al clan dei casalesi.

Dal 2003 al 2010 è stato Dirigente del Commissariato di Telese Terme in provincia di

Benevento, per poi ritornare nuovamente nella Provincia di Caserta come Dirigente del

Commissariato di Castel Volturno, dove sì è particolarmente distinto, nell’ambito

dell’azione congiunta del “Modello Caserta”, in numerose ed importanti operazioni di

Polizia volte al contrastare l’espansione del clan dei casalesi.

Nel 2013, promosso Primo Dirigente, è stato a capo della Divisione Polizia Amministrativa

della Questura di Isernia, dove è rimasto fino al 2015 quando ha iniziato l’esperienza

napoletana nei commissariati di Torre del Greco e Vicaria Mercato, successivamente ha

ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Avellino.

