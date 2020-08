Un incidente stradale si è verificato in territorio di Pettoranello, in provincia di Isernia. Un motociclista 57 anni, originario di Minturno in provincia di Latina e’ uscito fuori strada. Gli amici che erano con lui hanno allertato il 118 che ha soccorso e trasportato l’uomo presso il pronto soccorso di Isernia dove è poi deceduto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.