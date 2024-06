Pesche/ Il 27 giugno l’evento “GenerIAmo: come creare contenuti innovativi per il proprio business”,

La Fondazione Mondo Digitale ETS , è un’organizzazione no profit che realizza progetti di inclusione e innovazione sociale; la stessa ha organizzato l’evento “GenerIAmo: come creare contenuti innovativi per il proprio business”, che si terrà il 27 giugno a Pesche (IS) dalle ore 14,30, in collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, il Punto Impresa Digitale e l’Università degli Studi del Molise, presso la sede di Pesche dell’Università degli Studi del Molise (Loc. Fonte Lappone – Aula Magna “Galileo Galilei”).

Si tratta di un evento formativo, che rientra all’interno dell’iniziativa Job Digital Lab , il programma di formazione della Fondazione Mondo Digitale e Ing Italia, rivolto a piccole e medie imprese, professionisti e studenti che vogliono scoprire come usare l’Intelligenza Artificiale per l’acquisizione dei dati e per creare e gestire i contenuti per promuovere la propria presenza online.

Nel corso della manifestazione saranno inoltre presentate alcune storie di successo di realtà imprenditoriali locali che hanno utilizzato il digitale per potenziare il proprio business.