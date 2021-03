“Parlami di Dante attraverso la Divina Commedia”, collettiva d’arte aperta a tutti gli artisti e a qualsiasi tecnica

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la «Galleria Spazio Arte Petrecca» di Isernia, in collaborazione con l’associazione «SM’ART l’arte sm!» e «Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia», organizza una collettiva d’arte aperta a tutti gli artisti e a qualsiasi tecnica, sia essa la pittura, la scultura, la videoarte, l’istallazione, la grafica, ecc. per ricordare il sommo Poeta.

«A 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, – spiega la storica dell’arte Carmen D’Antonino, che curerà la mostra – la Divina Commedia resta di assoluta attualità, quasi che Dante immaginasse ciò che sarebbe accaduto all’Italia a distanza di secoli. Dante ha rappresentato al meglio vizi e virtù delle genti italiche, attingendo a piene mani dalla cultura classica, e nella Commedia c’è tutto lo scibile umano: storia, teologia, politica, astronomia, letteratura, arte ed esoterismo.

Su tali presupposti gli artisti potranno spaziare con la massima libertà creativa, prendendo spunto da una delle tre cantiche dell’opera».L’inaugurazione della mostra, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Isernia, è prevista per venerdì 11 giugno 2021, alle ore 18:30.

Saranno esposte le opere di 20 artisti selezionati dalla commissione giudicatrice, composta da: Cecilia Paolini, storica dell’arte e docente presso galleria Art Gap; Roberta Melasecca, architetto ed editrice; Gian Ruggero Manzoni, artista e docente universitario; Federica Fabrizi, storica e CTU del Tribunale di Roma; Gioia Cativa, storica e critica d’arte; Francesco Mutti, critico d’arte; Roberto Sottile, critico d’arte.I venti artisti selezionati avranno il diritto di partecipare alla collettiva e alla pubblicazione della propria opera sul catalogo dell’evento. La giuria sceglierà un artista fra i venti selezionati, al quale sarà offerta una mostra personale, da organizzare e concordare con la Galleria. Altri due artisti, invece, riceveranno una recensione critica dai membri della giuria. Il bando di partecipazione può essere scaricato dal sito della Galleria www.artepetrecca.com, oppure dalla pagina facebook Spazio Arte Petrecca.

E’ già possibile inviare le candidature, per le quali ci sarà tempo fino al 18 aprile prossimo.