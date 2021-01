Ospedale di Agnone , l’ascensore é guasto da un mese , situazione vergognosa. Informata la prefettura di Isernia e chiesta ispezione e risoluzione immediata al servizio Dipartimento prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro Asrem , la nota é stata inviata dal SOA nei giorni scorsi anche al direttore Oreste Florenzano.La sicurezza prima di tutto, per i lavoratori dell’Ospedale di Agnone e per il grave disagio dei pazienti .

Oltre un mese e non si muove foglia , per riparare un ascensore, questa é la triste realtà di un ospedale abbandonato , é la pratica distruttiva della sanità pubblica in Molise condotta in prima linea dalla regione Molise .

Confermiamo lo stato di agitazione , se entro poche ore non si ristabilirá la messa in sicurezza dell’Ospedale Caracciolo di Agnone non escludiamo azioni di protesta ancora più forti.

Per il Coordinamento SOA Sindacato Operai Autorganizzati – Andrea Di Paolo