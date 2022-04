Omicidio Cucchi, si é costituito in carcere a Isernia il carabiniere di origini molisane condannato a 12 anni di reclusione

E’ stato un caso di giudiziaria tra quelli più trattati a livello mediatico negli anni, anche per la nascita di comitati spontanei a difesa e nel ricordo del giovane deceduto.

Il riferimento è alla morte di Stefano Cucchi. Si é costituito in carcere a Isernia, il carabiniere di origini molisane, di Sesto Campano condannato a 12 anni di reclusione in via definitiva per omicidio preterintenzionale, con sentenza della Corte di Cassazione.

Nuovo processo di appello invece per i due carabinieri accusati di falso nell’ambito della morte del giovane romano.