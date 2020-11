Manifestazione di protesta ad Isernia per la sanità pubblica e gli ospedali e contro la gestione dell’ emergenza covid

Il molise si sta svegliando , a piccoli passi , dalle lamentele ai fatti . Non era certamente scontata la buona partecipazione spontanea nella piazza di Isernia visto che é la provincia più colpita dal covid , senza paura e con le giuste precauzioni dopo le ultime settimane tra presidi alla regione Molise e denunce pubbliche l’aggregazione dei liberi cittadini in lotta per la sanità pubblica e gli ospedali ha manifestato insieme ad altri cittadini il forte disagio che continua a creare la politica regionale , la distruzione progressiva della sanità pubblica molisana sta dando alla popolazione i suoi effetti devastanti , reparti smantellati e ospedali a mezzo servizio ,dipendenti al limite delle forze con mancanza di personale con un emergenza covid in corso gestita da Asrem e regione Molise assurda e irresponsabile , la piazza ha denunciato i tanti morti degli ultimi giorni avvenuti in malattie infettive , la gestione confusionale per eseguire i tamponi con interi territori isolati dall’assistenza sanitaria pubblica.

Pretendiamo risoluzioni immediate da governo e regione .

La base non ci sta e condanna la politica degli affari e delle superficialità nei confronti di una popolazione completamente in ginocchio.

Aggregazione di liberi cittadini in lotta per la Sanità pubblica e gli Ospedali.