Maltempo/ auto finisce in uno strapiombo a Castelpizzuto

A causa dell’intensa perturbazione che ha coinvolto la provincia di Isernia i Vigili del Fuoco, di tutti le sedi (Isernia, Agnone e Venafro) hanno eseguito oltre 40 interventi, per caduta di alberi, tetti divelti, danni di acqua e purtroppo intorno alle 16 di di ieri 5 giugno, anche un incidente stradale a Calstelpizzuto (IS).

Una autovettura, sulla Strada provinciale che da Longano conduce a Castelpizzuto ha perso il controllo dell’auto “volando” letteralmente e finendo in uno strapiombo. Il conducente, ferito, è stato trasportato a cura del personale del 118 all’Ospedale di Isernia. Per recuperare l’autovettura si è reso necessario l’intervento di un’Autogru dei VVF.

Sul posto per la ricostruzione della dinamica dell’incidente la Polizia.