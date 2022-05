Incidente stradale dal forte impetto visivo, accaduto in nottata sulla Statatle 85 Venafrana in territorio di Macchia d’Isernia.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

I due conducenti sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti di rito.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, il 118 e il personale dell’Anas.