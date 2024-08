Macchia d’Isernia / Attivazione di un nuovo canale WhatsApp per il servizio informativo

L’amministrazione di Macchia d’Isernia è lieta di annunciare un’importante novità riguardante il nostro servizio informativo tramite WhatsApp, attivo dal 2019 e attualmente seguito da circa 1000 iscritti. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo riscontrato difficoltà nell’invio simultaneo di messaggi a causa delle nuove linee guida di Meta contro lo spam. Questo ha portato a disagi nella ricezione delle comunicazioni da parte di alcuni iscritti, per i quali ci scusiamo.

Per garantire un servizio più efficiente e sicuro, il 30 luglio è stato approvato in Consiglio Comunale un nuovo regolamento che ci consente di utilizzare un canale WhatsApp dedicato. Questo regolamento non solo migliora la nostra comunicazione attraverso WhatsApp, ma regola anche la presenza dell’ente sui principali social media, assicurando una gestione più efficace delle informazioni diffuse.

Invitiamo quindi tutti gli interessati a iscriversi al nuovo canale WhatsApp al seguente link: bit.ly/CanaleMacchiaInforma . L’iscrizione è molto semplice, tuttavia abbiamo predisposto un breve video per permettere a tutti di accedere con estrema facilità. Fino al 30 ottobre, continueremo a inviare comunicazioni sia tramite il vecchio servizio che attraverso il nuovo canale. A partire dal 1° novembre, il servizio precedente verrà disattivato, pertanto è fondamentale effettuare il passaggio al nuovo canale per rimanere aggiornati su tutte le informazioni importanti.

Ringraziamo la comunità per la comprensione e la collaborazione. Siamo sempre impegnati a fornire servizi di qualità e a mantenere i nostri cittadini informati.