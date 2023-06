La nuova Alto Medio Sannio Card 2023 è disponibile

Il 6 giugno 2023, alle 10.30, a Palazzo San Francesco di Agnone l’incontro a cui sono invitati tutti gli operatori turistici, per fare rete, ricevere informazioni e scoprire la nuovissima web app del progetto di turismo integrato della SNAI Alto Medio Sannio. È disponibile la nuova Alto Medio Sannio Card 2023, la carta turistica gratuita, che fornirà ai visitatori sconti, vantaggi e informazioni per visitare il territorio del Molise, che comprende 33 comuni della SNAI Strategia Nazionale Aree Interne Alto Medio Sannio.

Il progetto di turismo integrato, che lo scorso anno ha visto la sua prima sperimentazione, ora entra nel vivo con importanti novità, che saranno illustrate a tutti gli operatori turistici molisani e agli amministratori il 6 giugno 2023 alle 10.30, negli spazi di Palazzo San Francesco di Agnone, Comune capofila della SNAI Alto Medio Sannio. Un incontro con i protagonisti della rete di turismo integrato, i quali, grazie allo strumento della carta turistica, allegata ad una guida in doppia lingua (italiano e inglese) per visitare il territorio, lavorano in sinergia per favorire i movimenti dei visitatori sull’area interna molisana, tra siti culturali, musei, riserve naturali, attività esperienziali, ristoranti, prodotti tipici e di artigianato, con il vantaggio di offrire sconti e agevolazioni per trascorrere più piacevolmente le vacanze.

Il sindaco di Agnone Daniele Saia e i referenti del progetto daranno informazioni utili sulla web app di Alto Medio Sannio Card, la novità del 2023, uno strumento digitale, che facilita i visitatori nell’accedere direttamente dallo smartphone a tutti i contenuti (informazioni sui luoghi, siti turistici, ristorazione, prodotti tipici, esperienze) e agli sconti della guida turistica e

della card, ma che è stato pensato anche per gli stessi operatori, i quali con pochi clic potranno registrare le card a cui sono stati concessi sconti, e dunque raccogliere dati utili sui flussi turistici sul territorio. L’appuntamento del 6 giugno sarà importante anche per ritirare le nuove guide con le carte turistiche di Alto Medio Sannio e il materiale promozionale gratuito che gli operatori potranno distribuire come omaggio agli ospiti delle strutture ricettive, ai clienti di ristoranti e delle altre attività.