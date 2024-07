La molisana Katia Gravelli eletta al consiglio nazionale dei revisori

Il 5 luglio, si è tenuta una storica riunione dell’assemblea che ha segnato la rinascita dell’ANREV, l’Associazione Nazionale Revisori. Con l’obiettivo di rilanciare in grande stile questa storica associazione, il nuovo direttivo ha delineato un ambizioso programma di copertura su tutto il territorio nazionale.

Per la prima volta è stata eletta al consiglio nazionale una molisana, Katia Gravelli con studio in Isernia e Milano, Dottore Commercialista, Revisore legale specializzata in finanza agevolata, consulenza societaria e adeguati assetti aziendali.

Alla guida dell’ANREV è stata rieletta la presidente Laura Edvige Bordoli (Lombardia), figura di riferimento nel mondo della revisione, affiancata dal vicepresidente Alessandro Michelotti (Toscana), dal tesoriere Giuseppe Perretta (Lombardia) e dal segretario Luigi Melloni (Piemonte). Queste figure lavoreranno insieme al comitato esecutivo, che include anche Raffaele Marcello (Campania), Filippo Cappellini (Toscana) e Debora Righetti (Emilia Romagna), per garantire un rilancio efficace e capillare dell’associazione.

Il nuovo consiglio direttivo nazionale, composto dai membri sopra citati, assieme a Katia Gravelli (Molise), Fabrizio Berardi (Abruzzo), Luisa Porrini (Lombardia) Claudio Chiusano (Piemonte), Francesco Vito (Sicilia), Giuseppe Balbi (Campania), Corrado Baldini (Emilia Romagna), Roberto Tanganelli (Umbria), Luigi Rossi (Veneto), Pietro Panzetta (Puglia), Daniele Mascia (Sardegna), Franco Mariutti (Friuli Venezia Giulia) e Diana Onder (Veneto).

Il consiglio sarà affiancato da un qualificato consiglio dei revisori, presieduto da Walter Cavrenghi sarà composto da: Innocenzo Macheda (Calabria) e Andrea Baudone (Liguria), revisori supplenti sono stati eletti Francesco Cimmino (Trentino Alto Adige e Filomena Mangiacotti (Marche) A garanzia dell’integrità e del rispetto delle norme statutarie, il consiglio dei probiviri sarà guidato da Marco Rigamonti (Lombardia) con l’ausilio di Michela Guglielmi (Liguria) e Luca Gabrielli (Marche), come componenti supplenti Elisabetta Alessandria (Piemonte ) e Fabio D’Agostino (Calabria).

La rinnovata ANREV si impegna a promuovere la professione del revisore attraverso iniziative innovative e una forte presenza sul territorio, mirando a consolidare la fiducia e la trasparenza nel settore dell’audit. Con questo rilancio, l’associazione si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento imprescindibile per tutti i professionisti del settore.