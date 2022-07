Isernia/ Ruba anello d’oro in una gioielleria, individuata e denunciata dai carabinieri

Il reato non è rimasto impunito. Brillante attività d’indagine dei ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, che in poco tempo hanno individuato la presunta responsabile di un furto avvenuto ai danni di una gioielleria, in seguito alla denuncia di un furto di un anello in oro con brillante del valore di circa 500euro .

Le certosine indagini avviate hanno permesso di individuare, attraverso l’estrazione e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, la presunta autrice del furto, così da poter avviare con tempestività le ricerche della stessa.

La donna, condotta presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Isernia, dopo le formalità di rito è stata deferita alla locale Procura della Repubblica per furto aggravato.

