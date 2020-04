Isernia/ Obbligo uso di mascherina per chi frequenta luoghi chiusi aperti al pubblico

Con le ordinanze sindacali n. 57/2020 e n. 58/2020 è stato disposto che, fino al 3 maggio incluso, allo scopo di proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, tutti coloro che si trovino nel territorio del Comune di Isernia in un esercizio commerciale, in un ufficio aperto al pubblico o comunque in altro luogo chiuso diverso dall’abitazione privata, sono obbligati a tenere coperti naso e bocca, utilizzando, se disponibili, le apposite mascherine o, in mancanza, qualunque altro analogo dispositivo.

Si raccomanda ai responsabili dei luoghi ove vige l’obbligo (esercizi commerciali, uffici aperti al pubblico, altri luoghi chiusi diversi dall’abitazione privata) di esigere dagli utenti il rispetto delle menzionate ordinanze, la cui violazione è sanzionabile ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19.