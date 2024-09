Isernia: nessuna risposta dall’Amministrazione Comunale in merito alle condizioni di pericolo della fermata in C/so Garibaldi (stazione ferroviaria)

La Filt Cgil Molise nei giorni scorsi ha inoltrato una nota al sindaco di Isernia, al comando

dei Vigili Urbani, in relazione ai problemi di sicurezza riscontrati nei pressi della stazione

ferroviaria di Isernia in merito ad una autorizzazione concessa per la effettuazione di una

fermata in C/so Garibaldi degli autobus sostitutivi al servizio ferroviario, (autorizzazione

decretata dall’ordinanza a firma del Settore Area Tecnica del comune Molisano).

Come O.S abbiamo sollevato (invano) un problema considerevole, l’autorizzazione stessa

non permette agli autobus del servizio Urbano di effettuare la fermata di C/so Garibaldi in

totale sicurezza, in quanto l’unico stallo a disposizione del trasporto pubblico locale il più

delle volte risulta occupato da altri vettori.

Questo aspetto costringe il personale addetto al servizio Urbano ad effettuare la fermata fuori

dall’areaautorizzata e in totale assenza di sicurezza, fermata che inevitabilmente avviene fuori

dall’area delimitata e circoscritta, determinando notevoli rischi per la salita e discesa dei

passeggeri.

Questi elementi possono determinare un elevato rischio avverso per tutti gli utenti dei mezzi di

trasporto pubblico (molte volte anziani) e lasciano agli autisti degli autobus la responsabilità di

vivere sulla loro pelle i problemi legati alla sicurezza.

Sussistono importanti criticità che devono essere necessariamente risolti, invitiamo l’istituzione

locale nel coinvolgere le stesse aziende di trasporto interessate, (servizio urbano e aziende dei

servizi sostitutivi FS) nel predisporre e approntare gli appositi stalli necessari per tutti i servizi

di trasporto su gomma a servizio della città.

Segr.FILT CGIL Abruzzo Molise – Di Eugenio Aurelio