La riconversione industriale in favore di dispositivi sanitari è la migliore risposta dell’industria italiana contro l’epidemia di Covid-19.



La DR Automobiles comincia a produrre per realizzare apposite valvole da applicare alle maschere da snorkeling per i respiratori destinati alla ventilazione assistita in terapia sub-intensiva.

I dispositivi saranno distribuiti gratuitamente, ed immediatamente fruibili per gli ospedali e per tutte le situazioni che ne richiedono l’impiego.