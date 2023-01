Isernia/Interventi di Forestazione urbana, prosegue il lavoro del settore ambiente

Nei giorni scorsi sono stati effettuati nuovi interventi di forestazione urbana che hanno interessato il quartiere San Lazzaro e precisamente l’area verde di proprietà comunale che si trova alla fine di via Mozart.

Grazie alla fornitura effettuata dal Vivaio Forestale Regionale “Colle Astore” di Carpinone e anche per ottemperare le disposizioni della legge 113/1992 (un albero per ogni bambino nato e residente), sono stati messi a dimora ben 95 lecci che genereranno, nel tempo, un nuovo polmone verde a disposizione dei cittadini.

Al fine di rendere efficace l’intervento e favorire l’attecchimento delle piccole piante, sarà realizzato altresì, un apposito impianto di irrigazione e tutta l’area sarà sottoposta al controllo e alla cura della struttura tecnica del Comune.

In futuro e in base alle risorse economiche che saranno disponibili, saranno valutati ulteriori interventi per la riqualificazione delle zone circostanti, al fine di dotare il parco sia di accessi più diretti alla zona alberata, sia di elementi di arredo urbano, al fine di rendere maggiormente fruibile l’intero parco urbano.