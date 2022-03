Isernia/ Il Prof. Oliveto dell’Università di Pesche tra i migliori informatici d’Italia

La sede universitaria di Pesche è da sempre nell’informatica eccellenza nazionale; ai riconoscimenti di ateneo si aggiungono quelli personali di chi vi lavora o insegna.

Un riconoscimento di livello internazionale è arrivato per Rocco Oliveto, vicedirettore del dipartimento Bioscienze e Territorio appunto nell’Università del Molise a Pesche. E’ stato citato da Research.com, uno dei principali siti web per la ricerca in Informatica, precisamente nell’ottava edizione della classifica dei migliori scienziati dell’area informatica; è al 15° posto in Italia e al 1052° nel mondo con un numero di citazioni complessivo pari a 12.038 e un h-index pari a 67.

Il Prof. Oliveto, è ‘abituato, se così si può dire, ai riconoscimenti internazionali: di recente con 68 articoli scientifici pubblicati negli atti delle migliori conferenze o nelle migliori riviste del settore, è risultato 4° a livello mondiale nella classifica dei ricercatori più attivi – tra il 2013 e il 2020 – nella sua area di specializzazione, ovvero l’ingegneria del software.