Isernia/ Guardia di Finanza scopre maxi truffa di finti medici, 11 denunce

La Guardia di Finanza di Isernia, sotto la direzione della Procura, ha scoperto la maxi cyber truffa messa in atto da una organizzazione criminale a carattere internazionale su una delle principali piattaforme social.

Le vittime venivano adescate mediante falsi profili e ‘richieste di amicizia’ su una delle principali piattaforme ‘social’, venivano attratte sentimentalmente da immagini di presunti medici militari statunitensi in servizio in territori di guerra e, dai conseguenti numerosissimi messaggi on line, indotte a sborsare ingenti somme di denaro destinate a fantomatici acquisti di biglietti di viaggio o autorizzazioni all’espatrio del falso ‘innamorato’ con cui condividere i futuri progetti di vita.

Dopo il corteggiamento virtuale la richiesta di denaro per acquistare fantomatici biglietti aerei o per autorizzazioni all’espatrio del falso innamorato. Il denaro finiva in conti nazionali ed esteri, alcuni dei quali, in un anno, hanno superato la cifra di 100mila euro.

Le indagini si sono concluse con la denuncia di 11 persone, di nazionalità italiana che ora dovranno rispondere dei reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.