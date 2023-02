Isernia/ Falsa vendita di auto usate: 3 denunce dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Isernia

La SOSC – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Isernia ha denunciato alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale di Isernia tre persone, un 50enne ed una 36enne di Roma e

una 56enne di origini ecuadoriane residente a Roma, per concorso nel reato di tentata truffa

continuata e, l’ultima, anche per sostituzione di persona.

I tre contattavano mediante piattaforma di messaggistica istantanea i rivenditori di automobili

proponendo auto usate in vendita ad ottimi prezzi, corredate di perizia che ne attestava stato e

conformità.

Le auto erano realmente in vendita ma da parte di altri rivenditori autorizzati e i tre avevano

fatto “proprie” tali offerte per truffare acquirenti inconsapevoli.

La vittima, in questo caso, aveva acquistato prima una vettura e, dopo pochi giorni, altre 2,

per un importo complessivo di oltre 13.000 €.

Nel tentativo di non farsi identificare, i tre denunciati avevano fatto confluire il denaro oggetto

di truffa su un c/c bancario attivato on-line, utilizzando i documenti di una persona deceduta già da qualche anno.

Gli operatori della Sezione di Sicurezza Cibernetica sono, però, riusciti a risalire al reale

utilizzatore del c/c bancario, attraverso l’indirizzo IP da cui lo stesso era stato attivato e gestito.

Su tempestiva segnalazione della polizia giudiziaria, il c/c fraudolento è stato bloccato

dall’istituto bancario ed i bonifici disposti dall’acquirente non sono andati a buon fine, così il denaro oggetto di truffa è stato riaccreditato sul c/c della vittima.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati potranno

far valere le loro ragioni difensive innanzi all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Codice di

Procedura Penale.

essercisempre #attentialletruffe