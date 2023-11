Una fuga di gas ha provocato una esplosione in pieno centro ad Isernia.

A provocare la deflagrazione nell’appartamento in vico de Pentri, sarebbe stato il malfunzionamento di una stufa, che ha causato la fuga di gas.

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di messa di in sicurezza. Si è reso necessario anche l’intervento del 118. Un uomo è rimasto ferito, ma le sue condizioni per fortuna non destano particolare preoccupazione.

(foto di repertorio)