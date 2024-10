Isernia/Emesse dal Questore 7misure di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Al fine di prevenire i reati predatori e contro il patrimonio, quali i furti in abitazione, nonché

di garantire, più in generale, l’ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Isernia ha

provveduto a intensificare i servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione ai

giorni del fine settimana.

La Polizia di Stato, infatti, a Isernia, nella Provincia e sulle strade di maggiore interesse

che collegano questo territorio con il Lazio e la Campania, ha assicurato – con il concorso

di 6 equipaggi automontati del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara – capillari servizi

straordinari di controllo del territorio, col fine, altresì, di prevenire comportamenti scorretti

alla guida mediante l’accertamento delle condizioni psicofisiche.

Più nel dettaglio, sono stati effettuati più di 30 posti di controllo e sottoposti a verifica 574

veicoli e 813 persone, di cui 143 con pregiudizi di polizia; sono state elevate, inoltre, dalla

locale Sezione di Polizia Stradale, 32 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della

strada, e decurtati, in totale, 43 punti.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati tipica dell’Autorità di pubblica sicurezza, e

in particolare della lotta al commercio illegale di sostanze stupefacenti, la Squadra Mobile

della Questura di Isernia ha segnalato al locale Ufficio Territoriale del Governo due

giovani, trovati, in pieno centro cittadino, in possesso di circa 2 grammi di cocaina.

In tale contesto, infine, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Isernia

hanno provveduto ad eseguire 4 misure di prevenzione (c.d. foglio di via obbligatorio, con

divieto di ritorno) adottate dal Questore ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6

settembre 2011, n.159 nei confronti di soggetti, residenti a Napoli e nel foggiano, privi di

qualsiasi legame affettivo o lavorativo col territorio della Provincia di Isernia e con

numerosi precedenti penali per truffa, furto e altri reati contro il patrimonio.

