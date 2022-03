Isernia/ Contromano sulla Statale, salvato dai carabinieri

La tragedia è stata evitata solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Viaggiava contromano lungo la Statale 17 in direzione Isernia-Campobasso; allertati i carabinieri, dopo aver incrociato il veicolo lo hanno raggiunto intimando l’alt anche con l’ausilio dei dispositivi sonori e visivi, ma la marcia non accennava ad arrestarsi.

Allora i militari hanno superato la vettura attuando una serie di manovre per far rallentare ed arrestare la marcia del mezzo in condizioni di assoluta sicurezza, riuscendovi dopo poche centinaia di metri e non senza difficoltà.

Dai controlli seguenti hanno accertato che il conducente, già in cura presso una comunità terapeutica, in realtà era stato colpito da malore, per cui è stato immediatamente allertato il 118 ed il personale della citata comunità terapeutica.

L’uomo è stato poi trasportato con ambulanza presso il locale pronto soccorso per le cure del caso.

foto di repertorio