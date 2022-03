Isernia/ Arrivano una donna e due orfani ucraini accolti dalle famiglie di ‘Fratello Sole’

Sono diversi i Comuni, anche in Molise, che hanno dato disponibilità ad accolgliere profughi provenienti dall’Ucraina: Macchiagodena, Sant’Agapito, Filignano, Sesto Campano, solo per citare i primi. Poi ci sono le iniziative dei privati: Elvira Barone, capogruppo dei Cinque Stelle al Comune di Isernia, offre una stanza della sua casa per ospitare una rifugiata ucraina.

Nelle prossime ore arriverà a Napoli un pullman proveniente dalla Polonia, con 56 bambini ospiti di un orfanotrofio ucraino, che saranno distribuiti tra le famiglie dell’associazione ‘Fratello Sole’. A Isernia verranno una donna e due di questi orfani che verranno accolti dalle stesse famiglie che ospitarono i bambini di Chernobyl.

Poi c’è un pulmino, già disponibile al confine della Moldavia, pronto a trasportare a Isernia altri profughi legati in qualche modo alle famiglie dell’associazione Fratello Sole.