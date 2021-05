Isernia/Arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti. Sequestrati 29 grammi di cocaina

Presenza discreta, costanza e conoscenza delle dinamiche del territorio: queste le caratteristiche e le competenze professionali messe in campo dalla Squadra Mobile di Isernia che ha inferto un duro colpo allo spaccio di cocaina in città.

Particolarmente attenzionato il centro storico di Isernia, nell’ottica della repressione dello spaccio di stupefacenti, specie a seguito delle parziali riaperture pomeridiane e serali dei locali e, più in generale, degli esercizi pubblici, dovute al passaggio in fascia gialla della Regione Molise.

La maggiore facilità degli spostamenti, anche interregionali, e la presenza di più persone per le vie cittadine, anche in considerazione del bel tempo, ha comportato l’incremento dei servizi specifici di osservazione di soggetti con precedenti di polizia.

Così, a distanza di poco tempo dall’arresto di una giovane donna, la Squadra Mobile ha realizzato un’altra brillante operazione di polizia che ha portato all’arresto in flagranza di un uomo residente nel capoluogo pentro.

Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato più veicoli e i relativi passeggeri.

Uno in particolare, alla vista dei poliziotti, ha parcheggiato repentinamente l’auto, cercando di allontanarsi a piedi per non destare sospetto.

Tale particolare però non è sfuggito agli agenti che, proprio per questo “strano” comportamento, hanno proceduto al controllo e alla successiva perquisizione dell’uomo e di un locale nella sua disponibilità.

Nel complesso, gli agenti hanno sequestrato 29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e banconote di piccolo/medio taglio per un totale di 400 euro circa.

Lo stupefacente era destinato ad una clientela di assuntori con una maggiore disponibilità economica del capoluogo, in vista del prossimo ponte del primo di maggio ed avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

L’uomo, alla fine degli adempimenti di rito, è stato ristretto ai domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria.