La tragedia si è verificata ad Isernia. Un anziano signore, è morto dopo essere caduto da una scala, mentre pare stesse potando i rami di un albero in un terreno di sua proprietà.

La moglie non vedendo tornare a casa il marito ha allertato le forze dell’Ordine. I poliziotti hanno trovato l’uomo riverso a terra, e all’arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziano.