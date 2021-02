Al Veneziale di Isernia, due pazienti sono risultati positivi al Covid. Il primo era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia, per un intervento di urgenza, il secondo al Pronto Soccorso, si tratta di un paziente dimesso dalla Fondazione Gemell, dove era stato operato al cuore. Per entrambi si è riscontrata la positività al Covid e sono stati trasferiti al Cardarelli. Al Veneziale è scattata poi l’operazione si sanificazione e tampone per operatori e pazienti ricoverati.