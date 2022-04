Isernia/ A passeggio con il cagnolino, ragazza aggredita e azzannata da due pittbull

Una giornata da dimenticare per una ragazza di Isernia, uscita di casa con il suo cagnolino per fare una passeggiata; ad un certo punto è stata avvistata da due pitbull lasciati liberi dal loro proprietario.

La coppia di cani ha subito cominciato ad abbaiare contro il cagnolino della ragazza, quest’ultima per metterlo in salvo si è inchinata per prenderlo in braccio. A quel punto i due pitbull l’hanno aggredita e azzannata, procurandole ferite al volto e a un braccio.

La ragazza è finita al Pronto Soccorso dell’ospedale di Isernia, è stata medicata e ne è uscita con diversi punti di sutura.

Non è escluso che la vicenda vada a finire all’attenzione della Polizia per i controlli del caso.

Foto di repertorio