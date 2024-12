Intervento del Presidente Saia sulla ristatalizzazione del Sente e dell’Istonia

Il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, ha espresso grande soddisfazione per

il via libera dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla

ristatalizzazione dei tratti stradali del Sente e dell’Istonia.

“Un risultato fondamentale per garantire maggiore efficienza nella manutenzione delle

infrastrutture di collegamento tra Alto Molise e Alto Vastese – ha commentato il vertice di

via Berta – Un obiettivo primario nell’agenda dell’amministrazione provinciale che è stato

raggiunto grazie alla proficua collaborazione tra più istituzioni. Dal lavoro della Provincia

di Isernia a quello dei Comuni altomolisani che hanno deliberato a favore della

ristatalizzazione, passando per l’impegno della Regione Molise e degli assessori Niro e

Marone. Ora – ha concluso Saia – bisogna premere l’acceleratore sull’intervento di

riapertura del ponte Sente affinché le nostre comunità e quelle dei vicini centri abruzzesi

possano tornare a riabbracciarsi e ad alimentare la crescita del tessuto socioeconomico”.