Intascavano indebitamente il reddito di cittadinanza, denunciati dai carabinieri

Non passa giorno senza che in Italia si scopra qualche trasgressore atto a percepire indebitamente il reddito di cittadinanza ed il Molise non fa eccezione. Due i casi recenti di ‘forestieri’ con la residenza fittizia in provincia di Isernia.

Le truffe sono state smascherate dai carabinieri della Compagnia di Isernia

Nello specifico i Carabinieri di Macchiagodena hanno individuato un cittadino extracomunitario che ha attestato in maniera falsa di risiedere in Italia da più di 10 anni, percependo così indebitamente il reddito di cittadinanza per una somma complessiva di 11mila euro.

I carabinieri della Stazione di Cantalupo nel Sannio invece hanno scoperto che un imprenditore campano aveva stabilito fittiziamente la residenza in un paese della provincia pentra, ottenendo indebiti sgravi fiscali sui premi assicurativi di 13 veicoli a lui intestati, con un risparmio nel tempo stimato in circa 15mila euro.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per i reati commessi.

foto di repertorio