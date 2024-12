Incontro in Prefettura di Isernia per la postazione autovelox di Pettoranello del Molise(IS)

Nella giornata di mercoledì 11 dicembre 2024 con inizio alle ore 17 si è svolto l’incontro presso la Prefettura di Isernia alla presenza del Prefetto dott. Giuseppe Montella, del Comandante della Polizia Stradale di Isernia e Campobasso dott.ssa Roberta Accettura e del Capo di Gabinetto dell’Area III dott.ssa Antonella De Ninno per il Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise era presente il Presidente Antonio Turdò accompagnato dal socio Giovanni Farina.

Nella riunione abbiamo sottoposto all’attenzione dei partecipanti che il Comune di Pettoranello del Molise effettua il servizio autovelox in una strada non ricompresa nel decreto del Prefetto Guida n. 0025556 del 10/07/2017 cosa già esclusa nella direttive Maroni e Minniti ma ulteriormente rafforzato nella direttiva Salvini dell’ 11 aptilre 2024 nella quale si parifica sia l’autovelox da remoto, cioè fisso, che quello mobile.

Il Prefetto Montella ha preso impegni di verificare la postazione medesima sulla strada statale 17 direzione Pettoranello del Molise- Boiano e soprattutto di verificare tutto i tratti della Provincia di Isernia se hanno ancora i requisiti previsti dalla direttiva Salvini. Ci ha notiziato che quando riceverà la risultanza degli organi tecnici preposti, in primis Polizia Stradale ed Anas, attraverso una conferenza di servizio, sarà probabilmente un nuovo decreto autovelox.

Invitiamo gli automobilisti che stanno ricevendo i verbali da questo comune di non pagare e rivolgersi alla nostra associazione per essere tutelati, siamo come annunciato intenzionati a promuovere una class action per fare rimborsare tutte le multe pagate per questo autovelox.

Associazione Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise Sede: Via Giovanni Paolo I° n.17-66050 San Salvo (CH) Tel. 0873.547434 cell. 333.1077384- e-mail: antonioturdo7@gmail.com;