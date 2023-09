Il Professor Silvio Garattini in visita al Neuromed

Lunedì 25 settembre il professor Silvio Garattini, Fondatore e Presidente dell’Istituto Mario

Negri di Milano, sarà in visita all’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS).



Sarà l’’occasione per un incontro pubblico, alle ore 17, nel corso del quale il farmacologo di fama internazionale, ripercorrendo le origini dell’Istituto Mario Negri dalla sua prima ideazione, farà un carrellata sui temi dell’invecchiamento in buona salute, della sperimentazione animale, del ritorno del Covid e dello stato del Sistema Sanitario Nazionale italiano. Argomenti di estrema attualità e che condizioneranno il nostro futuro immediato.



L’IRCCS Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.