Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia ospita il progetto Viva Vittoria Isernia contro la violenza sulle donne

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia aderisce al progetto Viva Vittoria Isernia (opera relazionale

condivisa), un’iniziativa artistica e sociale finalizzata a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e

destinata alla raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza Liberaluna di Campobasso.

Il progetto Viva Vittoria Isernia, coordinato dall’Associazione ME TOO di Agnone e patrocinato dal Comune di

Isernia, è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Isernia ed è parte di un progetto nazionale più ampio

che, in Molise, ha visto la partecipazione straordinaria di migliaia di donne, le quali hanno contribuito alla

realizzazione dei quadrati di maglia, simbolo del progetto.

Il 12 novembre 2024, alle ore 16.30, si inaugurerà l’esposizione temporanea, visibile fino al 22 novembre, che

presenterà alcune delle migliaia di “opere artistiche” realizzate all’uncinetto o a maglia da tante donne della

regione Molise, di altre regioni italiane e nazioni europee, unendo così arte e attivismo sociale.



L’esposizione presso il Museo anticipa la manifestazione finale di Viva Vittoria Isernia, che si terrà nei giorni

23 e 24 novembre 2024 in piazza Andrea d’Isernia, nel cuore del centro storico della città, e che culminerà

con l’installazione di nuove opere create dai partecipanti.



Il 16 novembre 2024, il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia sarà aperto con orario prolungato fino alle

ore 23.00, per permettere a un pubblico ancora più ampio di visitare l’esposizione e partecipare alle attività

laboratoriali gratuite che si terranno negli spazi adiacenti alla biglietteria dalle ore 11.00 alle ore 21.00.

Questi laboratori, aperti a tutte le fasce d’età, offriranno ai partecipanti l’opportunità di esprimersi

liberamente e creativamente, contribuendo attivamente al progetto e amplificando il messaggio contro la

violenza sulle donne.