Guardia medica a giorni alterni, Il sindaco di Isernia Castrataro interroga Florenzano

Informato dell’apertura solo a giorni alterni della Guardia Medica di Isernia, il sindaco Piero Castrataro ha immediatamente contattato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano.Alla base del problema c’è la carenza di personale.

In argomento, queste le dichiarazioni di Castrataro :“L’apertura a giorni alterni del servizio di Guardia Medica nella sede di Isernia è grave – ha affermato il sindaco -. Ho avuto un colloquio telefonico con il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano: la situazione dipende dalla Direzione Generale Regionale della Salute; su Isernia è particolarmente critica ed è legata alla carenza di personale medico sul territorio.

Per questo è in via di attivazione un bando attraverso cui reperire personale medico e il dottor Florenzano mi ha assicurato che si sta monitorando la situazione costantemente, cercando soluzioni per tamponare l’emergenza nel brevissimo periodo.Da parte nostra – ha aggiunto Castrataro – vigileremo affinché il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile, un presidio di continuità assistenziale così importante non può venire meno. Ne va della tutela del diritto basilare alla salute”.