GdF Isernia: In due operazioni sequestrati articoli contraffatti e artifici pirotecnici illegali

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Isernia hanno effettuato due operazioni rientranti nel piano ‘Feste Sicure’, sequestrando 14.500 articoli contraffatti e circa mezzo quintale di artifici pirotecnici illegali .

Nella prima operazione la merce sequestrata, era esposta nel negozio per la commercializzazione e per la grande maggioranza destinata agli ”addobbi natalizi”, del valore complessivo di oltre 75.000 euro, presentava marchio ”ce” indebitamente apposto o marchi e segni distintivi di note case di moda contraffatti ed era del tutto sprovvista delle informazioni minime previste dalla normativa nazionale e comunitaria, tra cui numerose ”luminarie”, ed accessori per l’abbigliamento con marchio contraffatto, per oltre 14mila articoli. Il titolare del magazzino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia.

La seconda operazione riguarda un venditore ambulante: nella sua auto sono stati trovati “artifici pirotecnici illegali e illegalmente commercializzati. Da qui anche la perquisizione della sua abitazione dove i finanzieri hanno sequestrato altro materiale analogo che “dai primi accertamenti risulterebbe non conforme agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale”. L’uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.