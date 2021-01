Lungo la SS17, al Bivio di Carpinone, per cause in corso di accertamento una Mini One e un’Alfa Romeo 147 si sono scontrate in un frontale. Il ragazzo alla guida della Alfa Romeo, di 24 anni è morto sul colpo, il conducente dell’altra auto, un 26enne è stato portato al pronto Soccorso del Veneziale, e pare versi in gravi condizioni.

Sul posto oltre alle ambulanze del 118, le forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e personale Anas.