Economia circolare: inaugurato nuovo centro in Molise: transizione possibile solo con ricerca e sviluppo

Durabilità, rinnovabilità e riutilizzo. Sono queste le tre parole chiave che hanno guidato l’evento svoltosi in Molise, al ‘Bruco’ di Pozzilli, in provincia di Isernia, durante il quale è stato inaugurato il nuovo centro di ricerca Polymères – Sustainable innovations in plastic che si colloca all’interno del progetto RES – Recupero Etico Sostenibile, promosso dal Gruppo Valerio di cui fanno parte Antonio Lucio Valerio, Antonio Alessandro Valerio e Maria Valerio.

“Si parte dalla ricerca per arrivare alla valorizzazione dei materiali”, ha affermato Antonio Lucio Valerio all’inizio del lavori. “La ricerca da valore ai materiali di scarto, ne sono esempi le plastiche e l’organico, che attraverso analisi e tecniche generano materiali moderni e nuove risorse. L’ambizione di questo centro – per l’imprenditore – è dare valore ai rifiuti che trattiamo”.

“Questa è una grande occasione per l’economia del paese, – afferma Alessandra Todde Viceministra dello Sviluppo Economico intervenuta nel corso dell’evento – siamo un paese di trasformazione. Poter essere attori primari nel riciclo, saper trattare le materie prime è una straordinaria opportunità”. La viceministra ha sottolineato come “bisogna creare le giuste competenze investendo nella formazione, nella cooperazione e attraverso un cambio di mentalità”.

“La transizione green è necessaria – ha dichiarato Alessia Rotta Presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei deputati – e sarà possibile solo attraverso una stretta collaborazione tra settore pubblico e privato. La ricerca e lo sviluppo sono fondamentali – ha proseguito ancora – e questo nuovo centro rappresenta un’occasione per il territorio, offrendo possibilità di occupazione per i giovani”.

“Sviluppo e crescita sostenibile sono i due punti importanti” per il prof. Carlo Cottarelli, Direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, che è intervenuto in diretta da Washington. “Il PNRR è un grande piano che prevede fondi per supportare lo sviluppo del capitale pubblico, privato e umano. Il progetto è indispensabile – ha concluso Cottarelli – iniziative di questo genere vanno supportate dalle istituzioni. Dobbiamo lavorare anche sulle abitudini dei consumatori”.

Per Mattia Fantinati, Deputato e Presidente IGF Italia, “la transizione ecologica e l’innovazione sono i temi che il mondo chiede. L’Italia sta recependo e reagendo bene, con la creazione di progetti come questo, che sono orgoglio del paese. La differenza la fanno le competenze e adesso qui ci sono occasioni per i giovani per formazione, educazione e crescita”.

“Questo progetto è molto importante per la valorizzazione del territorio – sottolinea Donato Toma, Presidente della Regione Molise – un occasione per portare sviluppo e benessere. E’ un progetto innovativo, incentrato sul riciclo e la ricerca, che deve essere supportato dalle istituzioni e la Regione Molise sarà in prima linea per farlo”.

Hanno preso parte e sono intervenuti all’evento Piero Castrataro, sindaco di Isernia; Stefania Passarelli; Luca Brunese, rettore dell’Università degli Studi del Molise, Stefano Ciafani, presidente Nazionale di Legambiente; Mattia Fantinati, deputato e presidente IGF Italia; Antonio Federico capogruppo M5S Commissione Ambiente Camera; Gabriella Fiorentino, ricercatrice del Dip. Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA; Giovanni Papaleo, chief operating officer del Gruppo ACEA; Francesco Petracchini, direttore dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico CNR.