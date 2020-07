E’ stata presentata la manifestazione Mainarde in Vela ad Isernia

Il format, ideato dal magazine online nonsolonautica.it, mira a coniugare la bellezza della montagna agli sport velici, nel pieno rispetto delle misure anti-covid 19, per valorizzare quegli sport a rischio contagi zero come kayak, wind surf e kitesurf, e per rilanciare il turismo di qualità nella regione Molise.

La tre giorni di sport e natura si terrà dal 31 luglio al 2 agosto sul lago di Castel San Vincenzo (IS), “è un evento che può salvare la stagione gravemente compromessa dall’emergenza sanitaria”, afferma l’assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno. “Non si deve modificare nulla di questo territorio – prosegue- abbiamo anzi l’onere di valorizzare la Valle del Volturno attraverso iniziative come queste. Auspichiamo che anche gli organizzatori di Mainarde in Vela partecipino al bando Turismo e Cultura per far diventare questo format un caposaldo per la valorizzazione territoriale”.



Il plauso del presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, va al coraggio dimostrato dagli organizzatori, Davide Gambardella e Donato Giannini, che hanno tradotto “un periodo di emergenza come in una grande opportunità”. “Questo evento è un punto di partenza – chiosa Ricci – Dopo l’evento del fine settimana a cavallo tra luglio ed agosto possiamo programmare il rilancio del territorio”.



IL PROGRAMMA

Venerdì 31 luglio 2020

Ore 16.30: Inaugurazione Mainarde in Vela

Parteciperanno:

la sindaca di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta

la delegata provinciale CONI Isernia, Elisabetta Lancellotta

l’ingegner Marco Orioni, titolare del Parco Turistico Oasi delle Mainarde

Ore 17.30: Escursioni sul lago in kayak e pedalò

Ore 18.30: Presentazione e reading del libro “Storia di un (quasi) amore in quarantena”

con l’autore Davide Gambardella, musiche di Pio Giannini

Sabato 1 agosto 2020

Ore 10.30: Lezioni didattiche di vela, sup e wind surf a cura dell’associazione “In Vela con Noi” con i ragazzi delle scuole medie dei Comuni della Valle del Volturno

Ore 12.30: Prove in acqua con sup, kayak e wind surf per under 16*

Ore 15.30: Performance in acqua con kite surf e wind surf a cura di Gianluca Ciffolilli (In Vela con Noi – Federazione Italiana Vela)

Ore 17.00: Prove in acqua con sup, kayak, kite e wind surf per adulti

Ore 18.30: “I sanniti e la storia di ‘Italia’”, focus sulla storia del territorio molisano a cura di Nicola Mastronardi

*Per le prove in acqua è obbligatoria la sottoscrizione di una assicurazione FiV del costo di 10 euro della validità di 1 anno

Domenica 2 agosto 2020

Ore 10.30: Microcircuiti con sup e kayak con premi e gadget in palio per la categoria junior in collaborazione con Decathlon

Ore 12.30: Premiazione categoria junior (ai vincitori saranno consegnati prodotti de La Molisana e gadget di Decathlon)

Ore 16.30: Microcircuiti con sup e kayak con premi e gadget in palio per la categoria senior in collaborazione con Decathlon

Ore 18.30: Premiazione categoria senior (ai vincitori saranno consegnati prodotti de La Molisana e gadget di Decathlon)

Si comunica ai partecipanti all’evento che per le prove in acqua e le lezioni è necessaria la prenotazione presso l’area staff.