Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), la vera lezione della storia del cane Oliver (“Tonino”)

La storia del cane Oliver, noto sui social come “Tonino”, che da Agnone e dal Molise ha

fatto il giro di web, tv, giornali, dovrebbe insegnare che il rispetto per gli animali e il

contrasto al randagismo si fanno con regole certe per tutti. A sostenerlo è Aldo Di

Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà che è impegnata in campagne

social di sensibilizzazione all’affettività e cura dei cani. L’ordinanza sindacale di consegna

del cane a chi si è dichiarato legittimo proprietario invece va nella direzione opposta e

contribuisce alla diffusione della illegalità.

Leggere tra le tante cronache scritte su questa storia che in fondo in Molise c’è la “cultura”

di lasciare i cani nei campi, senza controllo, senza vaccinazioni, senza sterilizzazione e

quindi senza microchip, tanto per giustificare quanto è accaduto – aggiunge Di Giacomo –

non è certamente quella lezione a cui facciamo riferimento perché questi comportamenti

non devono passare per normalità. Se invece si vuole andare oltre l’emotività, la curiosità e

la suggestione si colga questa occasione per fare il punto sull’applicazione in Molise delle

normative nazionale e regionale che regolamentano e contrastano il randagismo. E

soprattutto si dia il giusto riconoscimento ai volontari delle associazioni che si prodigano

per la cura e il benessere degli animali invece di metterli sullo scranno degli imputati. Gli

amministratori regionali e comunali si interroghino sul funzionamento dei pochi canili in

attività sul nostro territorio e su cosa c’è da fare.