Con l’arrivo del periodo estivo si moltiplicano i furti negli appartamenti; i malviventi approfittano della maggiore libertà che induce le persona a lasciare le case incustodite.

In vari paesi della provincia di Isernia si è purtroppo intensificato il fenomeno dei furti negli appartamenti; in particolare a Miranda se ne sarebbero registrati diversi in una sola notte.

Indagini e controlli serrati da parte di Carabinieri e Polizia.