CORRISERNIA: successo per il progetto “Corri…in sicurezza”

Circa 600 iscrizioni effettuate nel fine settimana appena trascorso per “Corrilascuola”, gara podistica amatoriale della CorrIsernia che coinvolge tutte le scuole della città e della provincia. L’iconica maglietta edizione 2024 è stata consegnata alle famiglie in occasione di “Corri…in Sicurezza”, una due giorni di screening gratuiti curati dai medici degli Ambulatori Polispecialistici BS di Isernia.

Nella struttura sanitaria di via Sant’Ippolito sono stati eseguiti 400 screening tra ecografie, elettrocardiogrammi, ecocolordoppler, uroflussimetrie, fibroscopie delle vie respiratorie alte, consulti cardiologici, diabetologici, gastroenterologici, otorinolaringoiatrici e valutazioni posturali, ma anche controlli pressori, glicemici, misurazione della saturazione, screening per il sangue occulto nelle feci e dell’helicobacter pylori, oltre a scansioni digitali per la valutazione di malocclusioni odontoiatriche, parodontiti e istruzioni ad una corretta igiene orale in collaborazione con lo staff sanitario di OdontoSalute Isernia.

La manifestazione “Corri…in Sicurezza” è stata l’occasione per promuovere la prevenzione nella consapevolezza che chi fa sport, anche solo a livello amatoriale, deve farlo in piena sicurezza.

“Un connubio che funziona – ha dichiarato il presidente della Nuova Atletica Isernia, Agostino Caputo – quello tra sport e salute; quest’anno i piccoli della Corrisernia, (manifestazione giunta quest’anno al ventennio di attività), correranno in piena sicurezza. La cosa straordinaria è l’aver già iscritto alla gara amatoriale circa 600 bambini e mancano ancora due settimane alla manifestazione che, visti i primi numeri, si preannuncia come un evento grandioso”.

“È stato entusiasmante mettersi al servizio dei più piccini e delle loro famiglie – il commento del direttore sanitario di Ambulatori BS, il dottor Giorgio Ianiro. Per noi medici queste sono occasioni importanti di diffusione della cultura della prevenzione. L’aumento della sensibilità verso gli screening consente di avere una popolazione sempre più sana, in quanto si arriva a diagnosticare per tempo patologie che, se intercettate in ritardo, potrebbero divenire irrisolvibili”.