Coronavirus, positivo un medico di Filignano (IS)

Un medico di Filignano (Isernia) è risultato positivo al Covid-19, dopo i primi sintomi è stato sottoposto a tampone al ‘Cardarelli’ di Campobasso dove ora è ricoverato. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non lavora in Molise ma in strutture sanitarie di altre regioni “Procederemo alla ricostruzione della catena epidemiologica – scrive il sindaco del paese, Federica Cocozza, in un post – e metteremo in quarantena tutti coloro che erano entrati in contatto con la persona risultata positiva”. Poi fa un appello: “Vi chiedo la massima collaborazione che, in questo momento, significa rimanere a casa e non uscire se non in ipotesi di reale e improcrastinabile necessità”. Mentre il tampone effettuato alla anziana di Agnone (Isernia) è risultato negativo. (ANSA).