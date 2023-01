Comunali/Circolo FdI Venafro: Ci piacerebbe essere attivi di un confronto e non di uno scontro

Vedremo chi saranno le personalità che si candideranno a guidare l’amministrazione comunale di Venafro e le liste dei cittadini che li sosterranno. Ci piacerebbe essere attivi di un CONFRONTO e NON di uno SCONTRO.



Sarebbe il primo grande e più importante cambiamento da introdurre in questa comunità che di invidie, pre-giudizi e litigi patisce da sempre.



APRIRE ai Cittadini il palazzo di città é un impegno che spesso viene dimenticato il giorno dopo le elezioni quando TUTTO torna ad essere, esclusivo, ostico, a servizio di qualcuno e non della comunità. NON esistono “detentori della verità” ma ruoli di grande responsabilità come quello di un SINDACO o PRESIDENTE di Regione che NON sono chiamati a COMANDARE ma a GOVERNARE, ASCOLTARE e poi DECIDERE con pazienza e lungimiranza con umiltà e non con arroganza.



È per questo che sosterremo chi garantirà AUTOREVOLEZZA e non AUTORITÀ, DETERMINAZIONE e non PREVARICAZIONE, CHI garantirà COLLEGIALITÀ e INDIVIDUALITÀ sapendo coniugare VISIONE ed AZIONE. VENAFRO é città di RESILIENZA non di DESISTENZA.

Circolo Fratelli D’Italia Venafro