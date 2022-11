Colli a Volturno, tutto pronto per l’edizione 2022 della Fiera di San Leonardo

Dopo lo stop di due anni imposto dal Covid e dalla pandemia in atto, torna l’appuntamento con la tradizione a Colli a Volturno. Nel week-end e più precisamente nelle giornate dell’11, 12 e 13 novembre si svolgerà l’edizione 2022 dell’Antica e Tradizionale fiera di San Leonardo. Un programma ricco e variegato che spazierà dall’artigianato, alla cultura e al folklore. Non mancheranno naturalmente i prodotti tipici che saranno i protagonisti indiscussi dell’evento. La manifestazione si svolgerà, come da consuetudine ormai consolidata negli anni in Piazza Madre Teresa di Calcutta all’interno di una apposita tensostruttura fieristica allestita per l’occasione. Veniamo al programma:

–Venerdì 11 novembre ore 16 apertura stand espositivi; ore 17 presentazione del Volume “La Chiesa extracomunale di San Leonardo Abate a Colli a Volturno” di Don Lucio Ragozzino e a cura di Emilio Angelone;

–Sabato 12 novembre: ore 10 animazione per bambini; ore 11 Il Magico Mondo dei Burattini; ore 17 presentazione del libro dal titolo “Sulle rotte di Ulisse. Da Troia e Itaca tra mito e realtà” di Angelo Pellegrino; Ore 18 proiezione del docufilm “Piazza Molise” dedicato a Colli a Volturno con la partecipazione in videoconferenza dei Collesi nel Mondo.

–Domenica 13 novembre: ore 10 animazione per bambini, ore 11 spettacolo di giocoleria, arti magiche e funamboliche; ore 11:30 presentazione del libro “A Pensarci bene…Strategie di Felicità” di R. Francesca Capozza.