Cerro al Volturno/La Polizia soccorre e salva la vita a un camionista colto da malore

L’uomo cinquantacinquenne, nel pomeriggio di giovedì 22 agosto, era in

viaggio lungo la SS652, direzione Castel di Sangro, nel territorio di Cerro al

Volturno, quando è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava alla

guida del suo mezzo pesante. Il camionista, accorgendosi della gravità della

situazione, è riuscito a fermare il veicolo a margine della carreggiata in una piazzola

di sosta.

Poco dopo, la moglie dell’uomo, ha contattato la Sala Operativa sezionale

riferendo di essere molto preoccupata perché il marito non le rispondeva più al

telefono. L’operatore della Polizia Stradale, compresa la gravità della situazione,

dopo aver acquisito la posizione del mezzo tramite il GPS installato al suo interno, ha

inviato celermente un equipaggio. Gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di

Agnone giunti sul posto hanno constatato le condizioni dell’uomo che era in stato di

semi-incoscienza e respirava affannosamente. Dopo aver allertato il 118 i poliziotti

hanno prestato il primo soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza.

Il camionista è stato successivamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale

Veneziale di Isernia dove è stato sottoposto alle cure mediche. Grazie alla rapidità

con cui sono stati prestati i soccorsi è stato scongiurato il pericolo di vita.

La Polizia Stradale ricorda a tutti gli utenti della strada l’importanza di

rispettare le norme di sicurezza e di prestare sempre massima attenzione ai segnali di

malessere durante la guida, invitando a fermarsi immediatamente e chiedere aiuto in

caso di necessità.

essercisempre