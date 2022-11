Cerro al Volturno/ Abbattimento e ricostruzione edificio scolastico, pubblicato il Bando

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo un lungo iter legato alle lungaggini della burocrazia e dopo aver affrontato e risolto tutte le problematiche emerse, siamo lieti di comunicare, finalmente, la Pubblicazione sullAlbo Pretorio del Bando avente in Oggetto la Delibera CIPE n. 68/2015 PAR FSC MOLISE 2007-2013 DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 159 DEL 25 FEBBRAIO 2018 riguardante la realizzazione di un Polo Intercomunale a servizio dei Comuni di Cerro al Volturno, Acquaviva di Isernia e Pizzone, mediante la ricostruzione dellEdificio Scolastico Dante Alighieri in Cerro al Volturno. Soggetto Attuatore: Comune di Cerro al Volturno (IS), importo 4.150.000,00 Euro.

Dunque, la nostra scuola finalmente sarà ricostruita. Quello che avevamo promesso in campagna elettorale, dopo la non facile decisione assunta dopo soli 2 anni dalla nostra elezione, quella cioè di chiudere nel 2016, a seguito di necessaria verifica sismica dopo i fatti di Amatrice, la nostra storica scuola, oggi è una felice realtà. Presto la Comunità di Cerro al Volturno avrà la sua nuova Scuola.

Sarà abbattuto il vecchio edificio e nello stesso sito sarà ricostruito il nuovo plesso, moderno, sicuro, sostenibile. Sorgerà a ridosso del nostro impianto sportivo, rinnovato anchesso, e ci consentirà di offrire ai nostri ragazzi una proposta in cui la crescita culturale e quella sportiva cammineranno insieme.

Ancora un tassello, forse quello più importante, nel mosaico che questa Amministrazione e lo diciamo con orgoglio silenziosamente, senza mai cedere alla tentazione di polemiche tendenziose e strumentali, sta realizzando con amore e dedizione per la crescita della Comunità di Cerro al Volturno.