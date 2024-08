Cantalupo/Rintracciato centauro coinvolto in un incidente e allontanatosi. Multa e fermo del mezzo

Nella mattinata del 27 agosto la Polizia Stradale è intervenuta su chiamata da

parte di utenti per un incidente stradale autonomo avvenuto sulla SS17, nel territorio

di Cantalupo nel Sannio (IS).

Sul luogo dell’incidente la pattuglia della Polizia Stradale verificava che sulla

carreggiata si trovavano i detriti e le tracce di un incidente stradale, nonché una moto,

gravemente incidentata, parcheggiata nelle vicinanze dell’impatto, ma del centauro

nessuna traccia.

Un testimone ha riferito di aver assistito all’impatto del motociclo contro il

guard rail e, mentre si recava sul posto per soccorrere il giovane che era alla guida,

questo si era già dileguato a piedi.

Gli agenti della Polizia Stradale si mettevano alla ricerca del centauro

riuscendo a rintracciarlo e identificarlo. Iil quale ha ammesso di essere alla guida

della moto al momento dell’impatto. Il ragazzo, diciannovenne campobassano, ha

ammesso subito le proprie responsabilità giustificando la fuga in quanto sprovvisto

della patente di guida per quel motociclo perché mai conseguita.

Nei suoi confronti è stata elevata quindi la sanzione amministrativa pari ad

euro 5.100,00 per aver guidato senza patente con fermo del mezzo per 3 mesi.