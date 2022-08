Campitello/ XIX^ edizione “Incontro con le auto di ieri”

Domenica 7 agosto, con l’esposizione nel pianoro di Campitello Matese del Comune di

San Massimo (CB) di oltre 50 autovetture storiche di gran pregio, si sono conclusi con

successo i 3 giorni della XIX^ edizione “Incontro con le auto di ieri” organizzata

dall’Associazione Gruppo Auto Classiche “IL SORPASSO”, richiamando tanti

appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare le bellissime auto storiche di cui molte

provenienti da diverse regioni d’Italia.

I tre giorni della manifestazione hanno avuto inizio nella giornata di venerdì 5 agosto,

con una cena di benvenuto con tutti gli equipaggi partecipanti all’evento.

Nella giornata di sabato 6 agosto è stata organizzata una visita guidata al Museo “G.

Barone” di Baranello (CB).

Il museo si trova nell’ex Palazzo comunale dell’omonimo comune ed è costituito dalla

collezione dell’Architetto Giuseppe Barone, originario di Baranello, donata dallo stesso al

comune, nel 1897.

Benché le sale che ospitano la collezione siano soltanto due, risulta molto ricca di

reperti, che l’architetto Barone è riuscito a raccogliere nel corso di tutta la propria

esistenza. Gli stessi spaziano dai reperti archeologici alla ceramica, dai dipinti alle

porcellane.

La visita museale ha suscitato notevole ammirazione ed interesse da parte degli

equipaggi intervenuti.

Non sono mancati momenti di convivialità con la degustazione di prodotti della tipica

cucina molisana e la possibilità di poter assistere agli eventi organizzati dal Comune di

San Massimo nella giornata del 6 e 7 agosto quali il “Concerto all’alba dal Brasile a Pino

Daniele”, “Zampogna Battle” e “Elettric Set” musica in alta quota.

Nella giornata di domenica sono stati, inoltre, celebrati i 50 anni di due icone

dell’automobilismo italiano, la Fiat X1/9 e l’Alfa Romeo Alfetta, di cui il presidente

dall’Associazione Gruppo Auto Classiche “IL SORPASSO”, Dott. Federico Petrino, nel

corso della mattinata ne ha tratteggiato le caratteristiche e la storia di questi due modelli

di cui, alcuni esemplari di pregio, hanno fatto da cornice alla celebrazione.

L’intento di far conoscere il territorio molisano, divulgare la storia dell’automobile,

sottolineare i valori di ospitalità, affetto ed amicizia, anche quest’anno hanno trovato

riscontro attraverso l’apprezzamento che tutti gli intervenuti hanno manifestato agli

organizzatori del raduno.