Amministrative Isernia/ Azione Molise promuove la candidatura a Sindaco di Francesca Scarabeo

In merito alle prossime elezioni amministrative di Isernia, il Comitato Promotore Regionale di Azione Molise promuove e valuta molto positivamente la candidatura a Sindaco di Francesca Scarabeo.

Infatti, la stimata dottoressa isernina Responsabile di Isernia in Azione potrebbe certamente essere un’ ottima e validissima candidata per ricoprire il ruolo di primo cittadino della città pentra.

Intanto, si ritiene comunque necessario continuare ad aggregare le forze politiche, le associazioni e i comitati civici intorno ad obbiettivi condivisi ed un programma comune da proporre ai cittadini di Isernia; con il raggiungimento di una larga unità di intenti ed una visione comune del lavoro da svolgere, Azione Molise sarà onorata di poter presentare una propria tesserata, una donna impegnata e preparata, quale candidata sindaco della città.

Il Coordinatore Politico Regionale

Luigi Valente