Al via la seconda edizione del Festival Tracce di Luce. Alla scoperta di Charles Lucien Moulin

E’ stato ufficialmente presentato il programma della seconda edizione del Festival Tracce di Luce. Alla scoperta di Charles Lucien Moulin.

Sarà un cartellone denso di appuntamenti – sottolineano i promotori – quello delle sette giornate che si terranno dal 2 al 8 settembre 2024 a Castelnuovo al Volturno, il luogo che Charles Moulin scelse di abitare per lasciarsi ispirare dalla luce delle Mainarde ed essere accolto dal calore della comunità locale. Un calore che ancora oggi persiste tra gli abitanti del piccolo villaggio montano che attendono con emozione – come afferma il giovane Christian Rossi – che venga tagliato il nastro il 2 settembre prossimo.

Si inizia il 2 settembre con il taglio del nastro e si proseguirà con intensità e creatività fino alla sera

del 8 settembre. Il comitato organizzatore del CISAV e tutti gli enti e le organizzazioni aderenti

invitano caldamente a partecipare.

Programma:

TRACCE DI LUCE 2. Alla scoperta di Charles Lucien Moulin 2 – 8 settembre 2024 – Castelnuovo al Volturno

2 settembre

Ore 10.00 Passeggiata fitoalimurgica con Carmen Giancola e Francesco Centracchio

Ore 17.30 Cerimonia inaugurale e Benvenuto agli artisti in residenza. Modera: Valentina Fauzia

Ore 18.30 Inaugurazione esposizione temporanea Tra mito e realtà: Charles Moulin e la Valle del Volturno a cura di Donato Giannini ed Ester

Incollingo presso Museo Charles Moulin

Ore 21.00 In concerto IL TRATTURO



3 settembre

Ore 10.00 Ceramica creativa con Irene Potente

Ore 16.00 Visita guidata al museo Gl Cierv e laboratorio creativo con Laura Fanelli

Ore 17:30 Presentazione del libro L’Utopia tra le nebbie della memoria. Appunti di un naufragio di Gianni Palumbo, con Giovanni Mancinone e Giovanna Conte, interventi musicali di Gerardo Ferrara

Ore 19:30 In concerto BIJAZZ COLLECTIVE con degustazione di Tintilia molisana a cura di AIS Isernia

Ore 21:30 In concerto CHRISTIAN DI FIORE QUINTET



4 settembre

Ore 10.00 Laboratorio creativo di mosaico a cura di Pi.Co. Mosaici

Ore 16:00 Passeggiata guidata I luoghi di Moulin nel centro abitato di Castelnuovo

Ore 18:00 Presentazione del libro La Cenerentola di Charles Moulin di Maria Stella Rossi

Ore 19:00 Performance di danza di Gisela Fantacuzzi

Ore 21.30 In concerto RADIX



5 settembre

Ore 10.00 Laboratorio creativo con acquerelli naturali con Giada Iannetta

Ore 17:00 Dibattito Dialoghi di carta: l’editoria territoriale tra vocazione globale e attenzione locale, con Rubbettino Editore e Marotta&Cafiero Editori

Ore 18.00 Presentazione Charles Moulin e Rocco Carbone: la ricerca della luce. Anna Maria Milone in dialogo con Gianni Palumbo

Ore 21:30 In concerto FARAUALLA

6 settembre

Ore 9.00 Escursione verso il rifugio di Moulin (Monte Marrone) con riflessioni musicali di Gerardo Ferrara

Ore 18.00 Apertura installazione e performance dell’artista in residenza Gisela Fantacuzzi

Ore 19:00 Presentazione del libro Sui bordi del qui e dell’adesso di Mirco Di Sandro e Vincenzo Carbone, con Rossano Pazzagli

Ore 21.00 In concerto BAPTISTE LE GOC

Ore 21.30 In concerto EMANUELE COLANDREA



7 settembre

Ore 10.00 Laboratorio di creazione di strumenti musicali ad opera di Ars Ruralis

Ore 15.00 Keynote speech di Alessandro Testa Moulin, Castelnuovo, e il patrimonio culturale: riflessioni a partire da un recente libro

Ore 17.00 Presentazione delle opere degli artisti Alice Papi, Inès Rocques e Raphael Malfliet

Ore 19.00 Inaugurazione opera di land art con performance a cura di Ars Ruralis

Ore 22:00 In concerto LA MASCHERA



8 settembre

Ore 10.00 2° Convegno Internazionale su Charles Moulin / Panel artistico: Arte e territorio a partire da

Charles Moulin. Coordina Luca Palermo, intervengono: Giancarlo Civerra, Maria Elena Ricciuto, Piernicola Di Iorio

Ore 15.00 2° Convegno Internazionale su Charles Moulin / Panel antropologico: Moulin tra solitudine e

disobbedienza civile. Coordina Alessandro Testa, intervengono: Katia Ballacchino, Stefano Boni, Sandro Portelli

Ore 19:00 Performance dell’artista in residenza Gerardo Ferrara

Ore 21.00 In concerto LINO RUFO BAND

Tutti i giorni saranno presenti stand gastronomici ed espositivi con prodotti artigianali del territorio